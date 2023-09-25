كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا.. سعره والوقت المناسب والفئات الممنوعة

مع انتهاء فصل الصيف وقدوم فصل الخريف، يبدأ الطقس يتغير تدريجيا، وتأخذ درجات الحرارة في الانخفاض، وفي هذه الفترة يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا، ومع بدء العام الدراسي الجديد، يحرص الكثيرون على تجنب العدوي وبالإصابة بنزلات البرد ويكون ذلك عن طرق الوقاية والتي تبدأ بتلقى لقاح الأنفلونزا والتطعيمات الخاص بها.

كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا والفئات الممنوعة منه، وسعر الحصول على تطعيم الأنفلونزا والأماكن المخصصة له، والتي جاءت على النحو التالي:

الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، موضحة أن لقاح الأنفلونزا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد، وهذه الفئات هي:

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و59 شهرًا.

- البالغين فوق الـ 50 عاماً، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: «الربو، مرض السرطان، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد».

- السيدات الحوامل.

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

- يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ 6 شهور تلقي اللقاح، إن لم يكن لديهم موانع طبية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص، مشيرة إلى أنه أنه يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب، محذرة من تناول لقاح الإنفلونزا للأشخاص المصابين بالحساسية تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي من مكونات اللقاح، والأطفال أقل من 6 شهور.

أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا

وحول أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا، ذكرت هيئة الدواء أن أفضل وقت هو شهري سبتمبر وأكتوبر، يعدان الوقت الأمثل للحصول على تطعيم وتحقيق أكثر فعالية، ويمكن أن يساعد تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا على منع الإصابة.

الفئات الممنوعة من لقاح الأنفلونزا

ونصحت هيئة الدواء بأنه يجب أن يتلقى الأطفال الذين يحتاجون لجرعتين من اللقاح؛ جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن بعد أن يتوفر اللقاح، لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل، وحذرت من تناول لقاح الإنفلونزا للأشخاص المصابين بالحساسية تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي من مكونات اللقاح، والأطفال أقل من 6 شهور.

سعر لقاح الأنفلونزا وكيفية الحصول عليه

وفيما يتعلق بتوافر لقاح الأنفلونزا وأسعارها، ذكرت «فاكسيرا» أن لقاح الأنفلونزا الموسمية 2023-2024 متوافر الآن فى مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، مشيرة إلى أن النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي Tetravalent، ويبلغ سعر الجرعة 267 بالإضافة إلى خدمة التطعيم، ويمكن الحصول عليه من مركز التطعيمات الرئيسي «المصل واللقاح» ب،51 شارع وزارة الزراعة العجوزة، الجيزة.