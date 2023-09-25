«مستقبل وطن» بمطروح يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة مركز الضبعة لحزب مستقبل وطن، التابعة لمحافظة مرسى مطروح اجتماعا تنظيميا، وذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح

وأكد النائب رزق علواني، أمين المركز في كلمته، أهمية استعداد الأمانة لمرحلة الانتخابات الرئاسية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا لمصر للمرحلة المقبلة، إضافة إلى مناقشة خطة العمل، وما ورد للأمانة من طلبات ومشكلات تخص المواطنين.

حزب مستقبل وطن

وأشار إلى أهمية عقد ندوات واجتماعات بالقرى والنجوع، لحث جميع المواطنين على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا الدعم الكامل ومساندتهم للرئيس في قراراته، وترشحه لدورة رئاسية قادمة.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين وأمين التنظيم وأمناء الأمانات النوعية بمركز الضبعة.