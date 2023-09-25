رفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة في مدن أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة شن حملات رقابية وميدانية بصفة دورية ومستمرة، لإزالة الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية وإعادة ضبط الشارع بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء، لتحقيق الانضباط وإعادة الواجهه الحضارية للمحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية.

حملات لرفع الإشغالات

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مفاجئة، بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتيج تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز برفع الإشغالات والتعديات من ميدان المحطة وميدان الفرغل وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما تم شن حملة إشغالات بنطاق حي شرق أسيوط، برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس الحي، حيث قامت الأجهزة التنفيذية وفريق قسم الإشغالات بالحي وإدارة الإعلانات والمتابعة الميدانية بالحي، برفع كل الإشغالات التي تعوق المواطنين، وذلك بشوارع منطقة الحمراء وأمام أبراج الموالح، وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعة مابين إشغال ونظافة وبيئة، وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استخراج رخص الإعلانات

تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، واستخراج رخص الاعلانات الخاصة بالمحلات بالإضافة إلي مراجعة وإحكام غلق ولحام أبواب أعمدة الإنارة بشوارع الجمهورية والعادلي ونفق الأزهر وذلك تحت إشراف مسؤولي قسم الكهرباء.