تفاصيل مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي.. 3 حارات مرورية

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتذليل كل التعارضات التي تعيق مسار مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي، للانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمنى المقرر له، مع ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كل التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات.

ازدواج طريق «قنا- الأقصر»

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج وتطوير طريق قنا- الأقصر الصحراوي الغربي، والذي يعد أحد المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخل محافظة قنا، وذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن فرج الله مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

جهاز تعمير جنوب الصعيد

وقال محافظ قنا، إن مشروع الإزدواج يجرى تنفيذه بطول 50 كم تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد ، وسيضم 3 حارات مرورية فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن أهمية الطريق فب عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن واختصار الوقت، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.