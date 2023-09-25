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المستشار أحمد بنداري: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

كتب:

محمد عيسى
03:15 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بداية من الاقتراع، والفرز، حتى إعلان النتيجة، لإضفاء الثقة في نفوس المواطنين.

ودعا «بنداري» في كلمته خلال مؤتمر تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات لإعان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة، كل المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.