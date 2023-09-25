المستشار أحمد بنداري: إجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بداية من الاقتراع، والفرز، حتى إعلان النتيجة، لإضفاء الثقة في نفوس المواطنين.

ودعا «بنداري» في كلمته خلال مؤتمر تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات لإعان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة، كل المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.