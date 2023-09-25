بدء مؤتمر «الوطنية للانتخابات» بشأن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية (بث مباشر)

بدأ مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل قليل، بشأن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، وسط توافد عدد من الصحفيين والإعلاميين على قاعة المؤتمرات الموجودة في مدينة نصر، والذي يشهد انطلاق المؤتمر الصحفي الذي يعقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

ووصل المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.