ما اختصاصات «الوطنية للانتخابات»؟.. منها وضع الضوابط المنظمة للتصويت

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاصاتها بالتفصيل، فهي تختص دون غيرها بإدارة الاستفتساءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

تعددت وتنوعت اختصاصات الهيئة، وفق ما حددته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، منها إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها بصفة دورية، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها.

اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات

ونوضح خلال السطور التالية، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للدستور والقانون.

- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا.

- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها بصفة دورية.

- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها.

وضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

- وضع الجدول الزمني للاستفتاءات والانتخابات.

- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به.

- تحديد الإجراءات والمستندات والأوراق المطلوبة للترشح.

- تلقي طلبات الترشح.

- فحص طلبات الترشح والتحقيق من استيفاءها للشروط المطلوبة.

- البت في طلبات الترشح وإعلان أسماء المترشحين.

- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها.

- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز.

- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها.

- إصدار القرارات اللازمة لحفظ الأمن والنظام أثناء الاستفتاءات والانتخابات داخل اللجان وخارجها.

- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات.

- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية.

تاريخ بدء الحملة الانتخابية

- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

- وضع توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

- إعداد القائمةى النهائية للمترشحين.

- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وضع مدونة للسلوك الانتخابي.

- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

- وضع وتطبيق نظام لتحقيق الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب.

- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوى.

- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات.

- اقتراح تقسم الداوئر الانتخابية أو تعديلها.

- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.

- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة.