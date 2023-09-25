وصول المشرف العام على «القومي لذوي الإعاقة» إلى مؤتمر «الوطنية للانتخابات»

وصلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لحضور مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بالاستعدادت لإجراء الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أبرمت اتفاقا مع المجلس القومي لذوي الإعاقة؛ لبحث إجراءات تيسير مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

واجتمع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز، اليوم، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وجرى الاتفاق علي عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.