«السياحة»: 4 آلاف جنيه انخفاضا جديدا بأسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم خلال أكتوبر

قال وائل فودة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم ستنخفض بنحو 4 آلاف جنيه، خلال شهر أكتوبر المقبل مقارنة بأسعار ذات البرامج خلال شهر سبتمبر الحالي.

أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم تبدأ من 44 ألف جنيه

وأضاف وائل فودة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم التي تبلغ مدتها نحو 10 أيام، ستبدأ من 44 ألف جنيه بدلا من 48 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

أسباب تراجع أسعار برامج العمرة الشهر المقبل

وأرجع «فودة» سبب تراجع أسعار برامج العمرة خلال الشهر المقبل إلى العروض السعرية الجيدة التي قدمتها الفنادق السعودية نظرا لتراجع أعداد معتمري العالم خلال أكتوبر 2023، فضلا عن التخفيضات التي قدمتها بعض شركات الطيران على أسعار التذاكر خلال ذات الشهر.

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «نظرا للتراجع النسبي في أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة خلال الشهر المقبل بسبب بدء العام الدراسي فإن العديد من شركات السياحة المصرية المنظمة للرحلات، قررت تقليل هامش الربح الخاص بها خلال أكتوبر، وذلك رغبة منها في جذب أكبر عدد من العملاء».

وكان أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستنخفض بنحو 2000 جنيه، خلال الشهر المقبل.