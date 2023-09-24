غرفة السياحة: انخفاض أسعار برامج العمرة 2000 جنيه بداية من الشهر المقبل

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة ستنخفض بداية من الشهر المقبل بنحو 2000 جنيه عن أسعار رحلات العمرة خلال سبتمبر الجاري، موضحًا أن أسعار المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها أسبوعين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 ستبدأ من 23 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه حاليا.

أسباب انخفاض العمرة خلال أكتوبر

وأرجع «وحيد» في تصريح لـ«الوطن»، سبب انخفاض أسعار برامج العمرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، إلى العروض السعرية التي أعلنت عنها العديد من شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين على تذاكر الطيران خلال الشهرين، فضلا عن اتجاة العديد من شركات السياحة إلى اختيار مساكن للمعتمرين بعيدة إلى حد ما عن الحرم المكي ويكون سعرها أقل.

رحلات عمرة شهر رجب

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أعداد المسافرين للعمرة ستبدأ في التراجع خلال شهر أكتوبر المقبل بالمقارنة بالمعدلات الحالية وذلك بسبب بدء الدراسة بالجامعات والمدارس، موضحا أن هذا التراجع سيستمر أيضا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، على أن يبدأ في الارتفاع بداية شهر رجب من العام الهجرى 1445 والذي يتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي.