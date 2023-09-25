بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر المقبل

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة في 5 أكتوبر المقبل حتى يوم 14.

وأضاف، أننا نستعد للانتقال لفترة رئاسية جديدة ويختار الشعب بنفسه من يحكمه، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية تجرى خارج مصر، أيام الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من ديسمبر 2023، وداخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء العاشر والحادي عشر والثاني عشر من الشهر ذاته.