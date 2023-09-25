«الوطنية للانتخابات»: نعاهدكم بإجراء الانتخابات الرئاسية بدقة ونزاهة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ لقاء اليوم يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنّ المواثيق الدولية تطمح لإقامة انتخابات حرة نزيهه وإتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز، لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 تقام تحت إشراف قضائي كامل، بما يتفق مع الدستور والقانون، مشيرا إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إداراتها وجهازها التنفيذي والعاملين به، يتعهدون ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسؤولية الوطنية الجسيمة في دقتها ونزاهتها، كما كانوا في مهامهم السابقة التي شهد العالم بدقتها ونزاهتها.