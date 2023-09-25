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«الوطنية للانتخابات» تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا

كتب:

كريم روماني
03:18 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المستشار وليد حسن

المستشار وليد حسن

أعلن المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا لفترة قوامها 6 سنوات، مؤكدا أن البلاد مرت بالعديد من المحن والصعاب، وأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني للانتخابات، أن إرادة الشعب هي التي حمت البلاد من السقوط، والمصريون ضربوا بوعيهم أروح الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، والبلد انتقلت بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.

وأشار إلى أن الفترة الرئاسية في مصر تقترب من نهايتها، ونستعد للانتقال لفترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية، وحريصون على ضمان نزاهة الانتخابات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحمل على عاتقها المسئولية الوطنية الجسيمة.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.