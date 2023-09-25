مهاجم برازيلي يدهش لاعبي الهلال بكلمة باللغة العربية.. «لا يقول غيرها»

أقل من 40 يومًا كانت كافية لإحداث تغيير ملموس لنجوم أوروبا في الدوري السعودي، وهو ما حدث بالفعل مع قائمة من الأسماء التي انضمت إلى مشروع دوري روشن في الميركاتو الصيفي المنقضي، وعلى رأسهم البرازيلي ميشيل ديلجادو.

ميشيل ديلجادو يحاول تعلم اللغة العربية

كلمة باللغة العربية كانت السبيل للبرازيلي ميشيل ديلجادو نجم الهلال، للتعبير عن جميع الأشياء التي تحدث داخل الفريق السعودي، الأمر الذي أثار حالة من الدهشة بين لاعبي «الزعيم»، وأحدث حالة من المرح بين كتيبة «الملكي» بشكل كبير.

ماذا قدم ميشيل ديلجادو للهلال السعودي منذ بداية الموسم؟

في البداية ومنذ وصول ميشيل ديلجاو إلى الهلال السعودي، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، لم يكن يعلم كيف تنطق حروف اللغة العربية، لكنه بعد 40 يومًا تقريبًا من وجوده مع الهلال السعودي، استطاع أن يميز بين كلمتين متضادتين باللهجة السعودية «زين وشين»، يرمز بهما إلى جميع الأشياء ويضعهما في غير محلهما، الأمر الذي لفت أنظار جماهير الفريق بشكل كبير، إذ ظهر ميشيل ديلجادو في أكثر من فيديو، أثناء محاولته تعلم اللغة العربية، ونطقها بشكل سليم.

ميشيل ديلجادو منذ بداية مشواره مع الهلال السعودي، شارك في 7 مباريات على مستوى جميع البطولات، ولم يسجل أي أهداف، لكنه نجح في صناعة هدفين، الأول كان في الدوري السعودي والثاني في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتبلغ القيمة السوقية لميشيل ديلجادو، صاحب الـ27 عامًا، 8 ملايين يورو، ويجيد اللعب كجناح أيمن، وعلى مدار مسيرته نجح في تسجيل 50 هدفًا، على مدار 260 مباراة، وصنع 41 هدفًا.