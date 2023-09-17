موعد ومكان صلاة جنازة الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال السعودي السابق

كشف الديوان الملكي السعودي، عن موعد ومكان جنازة الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال السعودي السابق، الذي وافته المنية أمس، بعد معاناة مع المرض، وفق لما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفاة الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال السابق

ووفق البيان فإن صلاة الجنازة على الأمير خالد بن محمد رئيس الهلال السابق، ستكون عصر اليوم الأحد، في جامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض.

ويعد الأمير خالد بن محمد، أحد رؤساء نادي الهلال السعودي، الذي استطاع أن يحقق أول بطولة عربية، بعدما تولى رئاسة النادي خلفًا للأمير لراحل عبدالله بن سعد.

ويطلق مشجعو نادي الهلال على الأمير الراحل لقب «الزعيم» لأنه نجح في أن يحقق النادي لقب دوري أبطال العرب، كما توج ببطولة كأس ولي العهد في 1994 و1995.

نادي الهلال ينعى رئيسه الراحل

ونعى نادي الهلال السعودي رئيسه السابق الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل سعود الذي وافته المنية، أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «إكس».

وألحق النادي بالتغريدة تعليق «إلى جنة الخلد بإذن الله».. الأمير خالد بن محمد في ذمة الله.

كان الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل سعود تعرض لأزمة صحية في الأشهر الماضية، ونشر وقتها نادي الهلال، عبر حسابه صورة للأمير الراحل، وطلب من الجماهير الدعوات الصادقة له.