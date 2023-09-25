جامعة سوهاج توفر أسماك ولحوم طازجة بأسعار مخفضة

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، توفير أسماك طازجة للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية ولتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها، وتوفير كل السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية.

جودة الأسماك وانخفاض السعر

وقال أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، أن عملية توزيع الأسماك شهدت إقبالاً كبيراً من العاملين، نظراً لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق.

وقال أحمد العارف نقيب العاملين بالجامعة، أن الأسماك المطروحة للعاملين تأتي من بحيرة ناصر مباشرة، مضيفاً أنها مقسمة الي ثلاثة أحجام، الصغيرة بسعر 35 جنيها للكيلوجرام الواحد، والوسط 45 جنيها، والحجم الكبير 55 جنيها، لافتاً إلى وجود خدمة التنظيف بسعر 10 جنيهات لكل 3 كيلوجرامات.

وأشار «العارق» إلى توفير لحوم طازجة، صباح غد الثلاثاء، بسعر 240 جنيها للكيلو، يتضمن 150 جراما من الدهون البيضاء.