10 إجراءات في جامعة سوهاج لدخول التصنيف الدولي للجامعات الخضراء

تستعد جامعة سوهاج، من خلال عدة إجراءات، للتقديم في التصنيف الدولي للجامعات الخضراء المستدامة، للعام الرابع على التوالي، حيث يتولى فريق من الجامعة تجهيز ملف التقديم، وذلك ضمن أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بشكل فعلي.

إجراءات جامعة سوهاج للتقديم بالتصنيف الدولي للجامعات الخضراء

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في بيان له، إن أهم المعايير التى اتخذتها الجامعة للتقديم للملف هي:

- تجهيز الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، والقديم بمدينة ناصر ليكون محافظاً على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء.

- إنشاء المباني المستدامة بالحرمين القديم والجديد.

- التقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة بالحرم الجامعي الجديد والقديم.

- ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

- الحفاظ على الغطاء الأخضر بالحرم الجامعي الجديد والقديم والعمل على زيادته.

- تخفيض انبعاثات الكربون بتقليل استخدام الأجهزة وزيادة الرقعة الخضراء.

- الحد من الضوضاء.

- التخلص الآمن من النفايات.

- العمل على تطبيق التحول الرقمي لتقليل استخدام الورق.

-التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وصولاً إلى صفر انبعاثات كربونية.

موعد التقديم وإعلان النتيجة

وأوضحت جامعة سوهاج أنه يتم التقديم للملف خلال شهر نوفمبر، وإعلان النتيجة النهائية في بداية ديسمبر من العام الحالي 2023.