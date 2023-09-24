جامعة سوهاج: بدء إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم الثلاثاء

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بدء تسجيل واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، الثلاثاء المقبل، 26 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، لافتا إلى أن إصدار الكارت يتم من خلال لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري مجانًا.

وقال «النعماني» في بيان، إن هذا العمل يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل جميع الصعوبات أمام ذوي الهمم، وتيسير حصولهم على الخدمات المتكاملة بسهولة.

إصدار بطاقات لكل أفراد المجتمع

وكشف رئيس جامعة سوهاج، أن اللجنة منوطة أيضا بإعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة القديمة لمعاش تكافل وكرامة، ومعاش ذوي الهمم، وهذه الخدمة ليست فقط لطلاب جامعة سوهاج، وإنما لجميع أفراد المجتمع السوهاجي، دون التقيد بسن أو تعليم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت جامعة سوهاج الأوراق المطلوبة للتسجيل وهي:

- تقرير طبي صادر من إحدى المستشفيات الحكومية خلال الثلاثة سنوات الماضية بدءًا من شهر مارس 2019.

- 2 صورة بطاقة شخصية أو شهادة الميلاد للأطفال.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

- 3 صور شخصية.

وفي حال عدم وجود التقرير الطبي، تقوم اللجنة بتحويل الشخص إلى المكان المناسب بخطاب رسمي، لعمل تقرير طبي له.