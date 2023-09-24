بدء التسكين الورقي للطلاب الجدد بمدن جامعة سوهاج أول أكتوبر المقبل

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بدء التسكين الورقي للطلاب الجدد بالمدن الجامعية أول أكتوبر المقبل، موضحاً الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكل مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم، وأماكن الإعاشة والاستذكار، للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لمواصلة العملية التعليمية في سهولة ويسر.

قواعد قبول الطلاب الجدد

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه سيتم قبول الطالبات الجدد من مواليد 1 أغسطس 2005 فأصغر، والطلبة من مواليد 1 أكتوبر من نفس العام فأصغر، بشرط التقديم المسبق على الموقع الإلكتروني الخاص بالمدن الجامعية، على أن يستمر التقديم يومي الأحد والاثنين الموافق 1 و2 أكتوبر المقبل، ويليهم تقديم الطلبة الجدد يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 و4 أكتوبر، وتخصيص يوم الخميس للطلاب المتخلفين عن الموعد.

وأضاف أنه تم قبول بعض حالات الانفصال ووفاة الأب فقط، طبقاً للأماكن المتاحة وأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة، كما تم أيضاً قبول بعض الأبحاث الاجتماعية من الطالبات المطابقة للشروط المنصوص عليها باللائحة.

تجهيز 50 غرفة

وأضافت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تجهيز 50 غرفة لاستيعاب 100 طالب وطالبة وافدين، وتم وتجهيزها وفرشها، لتوفير إقامة مريحة للطلاب، حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على التفوق.