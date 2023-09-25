زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبتي المولد النبوي و6 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية التصريح بزيارتين استثنائيتين لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتبارا من السبت 30 سبتمبر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر، ولا تحتسب الزيارتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لعام 1445 هجريًا والاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.