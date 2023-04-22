النزلاء المفرج عنهم في عيد الفطر يوجهون الشكر للرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وخاصة النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل عن طريق الإفراج عنهم بالعفو عن باقي مدة العقوبة، ووجَّه النزلاء كلمات الشكر للرئيس، معبرين عن فرحتهم بالخروج من محبسهم ووجودهم بالعيد وسط الأهالي والأصدقاء.

تنفيذ قرار الرئيس السيسي تجاه نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

واستمراراً للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان، فقد أقامت الوزارة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1920) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كلمة نزلاء ونزيلات مراكز الأصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان

لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص الرئيس على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك مع عائلتهم، حيث وجه النزلاء والنزيلات كلمات الشكر للرئيس، معبرين عن فرحتهم بقرار العفو، وتلك المبادرة ووجودهم بالعيد وسط الأهالى والأصدقاء والإحساس بفرحة العيد.

وأبدت إحدى النزيلات بالمركز شكرها تجاه المعاملة بالمراكز قائلة «اتعلمت إزاي أقرا وأكتب، فالحمد لله وشكرا للرئيس السيسي هخرج أعرف أعلم بنتي».

وعبَّر نزيل آخر قائلاً «بنتعلم هناك حرف تخلينا نخرج نشتغل ونأمن مستقبلنا والحمد لله على قرار الرئيس ونحب نشكره عشان هنعيد وسط أهالينا ونحس بفرحة العيد معاهم».

بينما أشادت إحدى النزيلات بحسن المعاملة والخدمة وبتعلمها حرفة جديدة لتأمين مستقبل أولادها بعد الخروج وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو وحضورها العيد وسط لقاء الأحبة والعائلة وخاصة أطفالها.