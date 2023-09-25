ضبط المتهم بالاستيلاء على 80 مليون جنيه من أموال المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية رصد بعض التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه بـ«مستريح الإسكندرية» والزعم باستيلائه على 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره.

وتبين أنّ الشخص المذكور، مدير إحدى الشركات هارب خارج البلاد، مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا تبديد، وضبط المتهم بالتنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» والجهات المختصة لاسترداد المتهم الهارب، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.