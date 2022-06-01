الإنتربول يحذر: مجرمون يخططون للاستفادة من الأسلحة المرسلة لأوكرانيا

أعلن الإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) أن من وصفهم بـ«المجرمون» يخططون الآن للاستفادة من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، كما أعرب عن خشيته من وقوع الأسلحة المرسلة لأوكرانيا بيد «مجرمين» بعد انتهاء الحرب، داعيا الدول التي ترسل أسلحة لأوكرانيا لتعقبها، وذلك حسبما نقلت العربية في نبأ عاجل.

وأضاف الإنتربول أن أوكرانيا تشهد حاليا سرقات كبيرة للأسمدة، كما أن أوروبا تشهد سرقات للوقود.

تحذيرات روسية من زعزعة الأمن في أوروبا بسبب تدفق السلاح الغربي لأوكرانيا

وكانت روسيا قد حذرت أكثر من مرة أوروبا والغرب من أن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، سيؤدي لزعزعة الأمن في أوروبا وذلك من خلال تسرب هذه الأسلحة إلى يد إرهابيين أو مجرمين واحتمال استخدامها في الدول الأوروبية.

وترسل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في 24 فبراير الماضي، بحجج من بينها مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وإلحاق الهزيمة بروسيا، أو اضعاف موقفها التفاوضي مع أوكرانيا.