موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.. وجولة الإعادة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وذلك خلال مؤتمر للكشف عن الاستعدادت لإجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

وخلال المؤتمر، أعلن المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، إذ ستكون أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل.

دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة البيانات

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حددت موعد بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وأصدرت قرارها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي حالة إعادة الانتخابات الرئاسية، سوف يكون التصويت خارج مصر، في أيام الجمعة والسبت والأحد، الخامس والسادس والسابع من يناير 2024، وداخل مصر، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الثامن والتاسع والعاشر من شهر يناير 2024.