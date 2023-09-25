«الوطنية للانتخابات» لـ«المصريين»: عزّزوا قواعد الديمقراطية وشاركوا في انتخابات الرئاسة

قال المستشار وليد حسن، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الشعب المصري ضحى كثيرا كي تنعم مصر بالأمن والاستقرار، ويجب عليه المحافظة على مسيرة البناء بالمشاركة في الانتخابات، وإظهار كلمتهم في صناديق الاقتراع وتقرير مصيرهم بأيديهم، وتحقيق ما ناديتم به في ثورتين شهد العالم فيهما بالنبل والطهارة.

ووجّه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للشعب المصري، قائلا: «عزّزوا قواعد الديمقراطية، وكونوا مثلا أعلى للشعوب كما اعتاد العالم أن يراكم، ولا تلتفتوا إلى الشائعات والأكاذيب، وأحبطوا مؤامرات الحاقدين، واعلموا أنّ سبيلهم الوحيد لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات هو محاولة بث الخوف والشك، فلا تمنحوهم الفرصة وشاركوا في الانتخابات الفارقة وكونوا على يقين من أنّ الهدف الوحيد لكل القائمين عليها هو صون أمانة الوطن وخدمة أبنائه، اسطروا التاريخ بأيديكم، الشعوب تصنع المستقبل فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع».