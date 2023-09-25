«الوطنية للانتخابات»: إعلان القائمة النهائية لأسماء مرشحي الرئاسة يوم 9 نوفمبر

قال المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة ستبدأ تلقي اعتراضات المترشحين من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء خلال يومي 17 و18 أكتوبر.

وأضاف «حمزة»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنّ فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات، سيكون في الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنّ إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يكون يوم 22 أكتوبر، على أن يبدأ تلقي تظلمات المترشحين المستبعدين من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء يومي 23 و24 أكتوبر.

وأوضح أنّ البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر، وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 27 و28 أكتوبر، وفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر.

وأشار إلى أنّ اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وهو أيضا آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر، وإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية 9 نوفمبر.