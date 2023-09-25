مواعيد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.. تبدأ يوم 10 ديسمبر

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيا لإعلان مواعيد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، لدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، وإعلان الجدول الزمني لمواعيد إجرائها.

مواعيد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

وأعلن المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، التي تبدأ داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وخارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، وحال إعادة الانتخابات الرئاسية، تجرى عملية الانتخاب خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024، وداخل مصر الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 يناير 2024.