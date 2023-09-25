لماذا تجرى الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت؟.. الإجابة في الدستور

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، لتبدأ عملية التصويت خلال شهر ديسمبر المقبل، تنفيذا وإعمالا للتوقيتات المنصوص عليها بالدستور، والتي ألزمت إجراءها قبل يناير المٌقبل.

وطبقا لنص المادة 140 بـ«دستور 2014»، يجب أن تُجرى الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة الرئيس بـ120 يوما، والمقرر انتهائها في إبريل المٌقبل، حيث نصت المادة على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرسائة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

المادة 210 من «دستور 2014»

كما حددت المادة 210 من «دستور 2014»، بأن يقتصر الإشراف القضائي على الاستفتاءات والانتخابات خلال الـ10 سنوات التالية للعمل بالدستورفقط، حيث نصت المادة 210: «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».

الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي

وعلق الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، على إجراء عملية التصويت في الانتخابات في هذا التوقيت، قائلاً: «الدولة حرصت على أن تكون الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، لتقديم تجربة انتخابية رائدة للمجتمع الدولي تتوافق مع النصوص الدستورية للعملية الانتخابية».

وأضاف السعداوي لـ«الوطن»، أن الدولة حرصت أيضا على توفير فرصة أكبر لكل المرشحين لانتخابات الرئاسة، حتى تُجرى الانتخابات بنزاهة وحيادية وتحت إشراف قضائي كامل، وفي حضور منظمات المجتمع الدولي المسموح بها، مؤكدا: «كل هذه الأمور دفعت لأن تكون الانتخابات في هذا التوقيت».