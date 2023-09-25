موعد إعلان القائمة النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن المسشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعمال المزكين والمؤيدين، سيكون يوم 16 أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة وبدء الحملة الانتخابية سيكون في 9 نوفمبر.

موعد اعلان القائمة النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلن المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر.

وفي سياق متصل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.