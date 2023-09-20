رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: ندعم الهيئة الوطنية للانتخابات لأداء مهمتها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة محايدة تماما لا يعنيها إلا سلامة الإجراءات وحيادها والالتزام بالقواعد والابتعاد عن الأخبار الشائكة والكاذبة والشائعات والالتزام بالمعايير.

«الوطنية للانتخابات» لها كل الدعم والمساندة

وأضاف «فوزي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها كل الدعم والمساندة، وهذا ليس شعوراً شخصياً ولكنه التزام قانوني على كل مؤسسات الدولة أنها تساعد الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء هذه المهمة.

دور الإعلام في الانتخابات

وأوضح أن الإعلام يلعب في الانتخابات دوراً إيجابياً أو سلبياً، ويأتي ذلك بالشائعات أو الفبركة أو اختلاق القصص غير الحقيقية، وكل ذلك ممارسات يجب ألا تحدث، وإن حدثت والهيئة الوطنية للانتخابات تصدت لها ستجد من كل الأجهزة المعنية ومنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعم كله والمساندة.