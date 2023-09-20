برلماني: مؤتمر «الوطنية للانتخابات» أكد حيادية الهيئة في إدارة الماراثون الانتخابي

أكد جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن فعاليات المؤتمر الصحفي، للهيئة الوطنية للانتخابات، كشف ما تبذله من جهود مكثفة للاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، التي تتطلب من الجميع النظر لها كاستحقاق مهم، لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأوضح في بيان له، أن المؤتمر شهد إعلان تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وما تضعه من قواعد للانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وهو ما بعث برسائل طمأنة للشعب المصري والقوى السياسية الفاعلة.

موعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الصحفي شمل الإعلان عن تحديد الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، تمهيدا لبدء السباق الرئاسي على أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، إذ تتضمن النصوص الدستورية، إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهى فى 2 أبريل المقبل.

وناشد كل القوى السياسية ببدء استعداداتها لحث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وعدم التفاعل مع أي دعوات للتشكك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، لا سيما وأن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، ما يمنح حالة من الارتياح لدى الشارع المصري.

وأكد «أبو الفتوح» أهمية ما أعلنته الهيئة في عدم تهاونها مع من يشكك في العملية الانتخابية، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات، مشيدا بما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن دور الحوار الوطني في التسهيل من دور الهيئة في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، التي تتبلور أهميتها في تعظيم روح المشاركة الإيجابية بالحياة السياسية.

ولفت إلى أنها تشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، خاصة أن الحوار الوطني يمثل نافذة مهمة للتعبير عن الرأي، والمشاركة في صنع القرار، وهو ما يجعل لدى المواطنين، رغبة في ممارسة حقهم الدستوري، الذي يمثل واجب وطني وضروري، لما تشكله هذه الانتخابات من نقطة محورية في مسار الدولة المصرية وتاريخها.

تمكين ذوي الإعاقة

واعتبر أن الهيئة حريصة على وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات، كما تسعى لتوفير السبل اللازمة في توعية وتثقيف الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، وهو ما تجلى في إبرام أكثر من بروتوكول تعاون لصالح ذوي الإعاقة، ولتوعية وتثقيف المواطنين، عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومي لذوي الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.

وثمن دعوتها للمؤسسات الصحفية الإعلامية، أن تلتزم الحياد والموضوعية، وأن تكفل فرص متساوية لجميع المرشحين لطرح برامجهم، ومراعاة الضوابط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن.