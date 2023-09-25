تحالف الأحزاب: بيان «الوطنية للانتخابات» حمل رسائل مهمة للداخل والخارج

أشاد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا بالبيان الذي أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديد الجدول الزمني لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

بيان الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن البيان وجّه عدة رسائل مهمة للداخل والخارج، وفي مقدمتها التزام الهيئة بنصوص الدستور المصري وإجراء الانتخابات قبل 17 يناير 2024 وهو الموعد المحدد دستوريا لانتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث إن انتخابات الرئاسة سوف تجري تحت إشراف قضائي كامل هذه المرة.

الجدول الزمني للانتخابات

وأوضح النائب تيسير مطر أن بعد إعلان الجدول الزمنى للانتخابات وفتح باب الترشح اعتبارا من 5 أكتوبر القادم نستطيع أن نقول إنه قد دقت ساعة الانتخابات الرئاسية وأننا في تحالف الأحزاب المصرية نرحب بكل ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار ليد حمزة.