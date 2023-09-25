خبير: دور هام للمناطق اللوجستية في ضبط الأسواق ودعم الاقتصاد

وصف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، المناطق اللوجستية بأنها واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي، مشيراً إلى أنها تعد أحد أدوات الدولة في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية، تسهم في ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

الخدمات اللوجستية العمود الفقري للتجارة العالمية

وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنك الدولي أكد في أحد تقاريره أن الخدمات اللوجستية تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، وفي ظل زيادة انتشار سلاسل التوريد على مستوى العالم، فإن جودة الخدمات اللوجستية في بلد ما يمكنه من تحديد إمكانية مشاركته في الاقتصاد العالمي من عدمه، موضحاً أن هذا ما فطنت إليه الدولة المصرية، والتي اهتمت بتلك المناطق بشكل كبير.

المناطق اللوجستية توفر 30% من تكلفة النقل

وتابع أن الدولة حريصة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية، ما شجع الدولة على وضع خطة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، ومنها المنطقة اللوجستية في بورسعيد، حيث تساعد المناطق اللوجستية، فى تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وتوفير تكلفة النقل بنسبة 30% من التكلفة الإجمالية.

ووفقاً لما اعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الدولة تستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية، يجري تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية، يجري العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.

أبرز المناطق اللوجستية الجاري تنفيذها

وعلى صعيد أبرز المناطق اللوجستية التي يجري إنشاؤها، كشف مركز المعلومات أنه يجري إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، ومنطقة لوجستية بمحافظة البحيرة، وإنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا، وإنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم، والمنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية، وإنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر، وطرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً، والمنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر، والمنطقة اللوجستية بمحافظة السويس.

ما هى المناطق اللوجستية؟

ووفقاً لما نشره جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المناطق اللوجيستية، هى عبارة عن مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبرد (تجميد)، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.

أنواع المناطق اللوجيستية

واكد الجهاز على ان هناك عدد من أنواع المناطق اللوجيستية، منها مناطق لوجيستية خارجية​ وهى مناطق لوجيستية تقع على اراضى دول أخرى محورية لديها علامات تجارية مع مصر، و مناطق لوجيستية دولية​، و وهى مناطق لوجيستية تقع على الموانئ البحرية، و مناطق لوجيستية حدودية، وهى مناطق لوجيستية تقع فى اراضى مصرية على الحدود مع الدول الاخرى، ومناطق لوجيستية محورية وهى مناطق لوجيستية تقع فى احد المحافظات وتخدم المحافظات المحيطة بها، ومناطق لوجيستية أقليمية​ وهى مناطق لوجيستية تقع داخل حيز المحافظة وتخدم المحافظة.