«الجامعات التكنولوجية».. قاطرة نحو المستقبل ورئة جديدة للتعليم الفني

شهدت العملية التعليمية نهضة نوعية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وضع قضية التعليم الجامعي على رأس اهتماماته الشخصية، إيمانا منه بأن التعليم هو القاطرة نحو المستقبل.

الجامعات التكنولوجية

ولعل إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف تخصصاتها في المحافظات، يعد رافدا جديدا يضيء المستقبل والطريق لطلاب الشهادات الفنية.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزراة في ظل توجهات الدولة المصرية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، نجحت في إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حكومية في مختلف التخصصات، لطلاب الدبلومات الفنية والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، موضحًا أن تلك الجامعات بمثابة رافد جديد أضاء المستقبل لطلاب الشهادات الفنية المختلفة.

ومن جهتها قالت الدكتورة هبة فاروق رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة بمختلف المحافظات، تعد بمثابة رئة جديدة، ومتنفس حيوي لطلاب التعليم الفني «الدبلومات»، مؤكدة اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالنظرة إلى التعليم التكنولوجي، كأحد روافد التنمية والتقدم لطلاب الجامعات.

تساهم في تخريج كوادر فنية تكنولوجية متميزة

وأضافت رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، أن الجامعات التكنولوجية تسهم في إخراج كوادر فنية تكنولوجية متميزة، وهي إحدى فلسفة الدول المتقدمة في التعليم التكنولوجي.

10 جامعات تكنولوجية موزعة بالمحافظات

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة طيبة التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

ـ جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

ـ جامعة الدلتا التكنولوجية.

ـ جامعة بني سويف التكنولوجية.