إنجازات وزارة التعليم العالي خلال 10 سنوات.. طفرة في قطاع البحث العلمي
كتب:
أحمد أبوضيف
01:51 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
وزير التعليم العالي
اهتمام كبير بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مقاليد الحكم، حيث حظي الملف باهتمام كبير من قبل الرئيس في مختلف المجالات العلمية و البحثية، بما يسهم في إنتاج كوادر بشرية قادرة علي المنافسة في سوق العمل إقليميا و دوليا.
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز إنجازات وزراة التعليم العالي والبحث العلمي خلال ال10 سنوات الماضية.
- 92 جامعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية.
- زيادة عدد الكليات وإدخال برامج دراسية متميزة.
- 10 جامعات تكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا لمسارات التعليم العالي في مصر.
- إنشاء 7 فروع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- 120 مستشفى جامعي توفر الخدمات العلاجية لملايين المواطنين سنويًا.
- مصر تحقق المركز 24 عالميًا فى مؤشر سيماجو للنشر الدولي.
- تقدم ملموس للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة.
- زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا.
- 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
- ارتفاع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- 28 جامعة حكومية 2023 بدلا من 23 جامعة حكومية 2014.
- 27 جامعة خاصة 2023 بدلا من 23 جامعة خاصة2014.
- 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
- زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية إلى 443 كلية بدلا من 338 كلية عام 2014.
- 389 برنامجًا جديدًا بالجامعات الحكومية بدلا من 118 برنامجا.
- بلغ عدد كليات الجامعات الخاصة والأهلية والاتفاقيات وأفرع الجامعات الأجنبية 253 كلية بدلا من 118 كلية عام 2014.
- و صل عدد المعاهد الخاصة إلى 174 معهدًا بدلا من 153 معهدًا عام 2014.
- زيادة موازنة التعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2022- 2023 لتصل إلى 85.7 مليار جنيه، بدلاًمن 24.5 مليار جنيه عام 2014.
- عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3 مليون و348 ألف طالبًا بدلا من 2.3 مليون طالبًا عام 2014.
- عدد طلاب الدراسات العليا 301161 طالبًا بدلا من 260350 طالبًا عام 2014.
- بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 133 ألف و494 عضوًا بدلا من 110 ألف و541 عضوًا عام 2014.