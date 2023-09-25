انتهاء أعمال الإنشاءات بالبهو العظيم بالمتحف المصري الكبير بنسبة 100%

قال الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية لنقل وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالبهو العظيم والدرج الأعظم وتجهيزات العرض المتحفي بنسبة 100%، كما انتهى فريق العمل من وضع وتثبيت وتأهيل القطع الأثرية الثقيلة علي القواعد الخاصة بها بنسبة 91%.

المتحف المصري الكبير

وأوضح مدير عام الشئون التنفيذية لنقل وترميم الآثار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم العمل الآن على قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة عرض من بداية الفترة ما قبل الأسرات حتى العصر اليوناني الروماني، لافتا إلى أن هذه القاعات تضم قطعة أثرية مهمة جدا وتضم 90% من الآثار الثقيلة.

مراكب الملك خوفو

وأضاف «زيدان»، أن الأعمال الإنشائية في متحف المراكب انتهت بنسبة 88%، موضحا أنه يتم تهيئة مركب خوفو الأول للعرض، أما المركب الثانية فهي في مرحلة التجميع الأولى، بالإضافة إلى العمل على محاكاة حفرة المراكب وهي من تصميم اللواء المهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، وهي عبارة عن حفرة تمكن الزائر من رؤية المكان الذي تم اكتشاف المراكب بها والحجارة التي كانت توضع علي المراكب أثناء اكتشافها.

أما عن قاعات الفرعون الذهبي توت عنخ آمون فانتهت بنسبة 90% ولم يتبقَ سوى 200 قطعة بالمتحف المصري بالتحرير، بما فيها الحلي والمجوهرات وسيتم نقلها قبل الافتتاح مباشرة.