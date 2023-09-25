انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس الأربعاء المقبل

ينطلق المؤتمر الافتتاحي لمشروع «الاقتصاد الأخضرGreen Economy Hub»، الأربعاء المقبل، في مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافي ووزارة التعليم بألمانيا، تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة

وذكرت جامعة عين شمس في بيان لها، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ والمشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، وعادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، ووئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وإسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الإبتكار وريادة الأعمال.

وفريق العمل يضم محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار وريادة الأعمال، ولبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار وريادة الأعمال استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة.

ويعمل المركزان حاليا على مشروع الاقتصاد الأخضر ومدته 12 شهرا، ويهدف إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إذ أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة، ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

وعليه فإن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس بصدد عقد مؤتمر بعنوان التحول الأخضر 27 سبتمبر 2023 في مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال.

المركز يستضيف وفدا من جامعة برلين

ويستضيف المركز وفدا من جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin للمشاركة في المؤتمر، وسيتم تقديم مجموعة من المحاضرات القصيرة وورش العمل المتعلقة بمجال الاقتصاد الأخضر ليبحر الحاضرين بالمؤتمر في عمق أكبر للاقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي لتعزيز عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وكفاءة استخدام الموارد والشمولية الاجتماعية.