قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وفق بيان لها، موضحة أنه يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عله، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة.

قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية

- يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة.

- يكون تقديم الطلب المشار إليه في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2024 لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

- يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه مصر لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة غير قابل للاسترداد مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

- تقوم الإدارية العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب بذلك متضمناً الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوب وستجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة على نفقة طالب الترشح.

- يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

4 لجان توقع الكشف الطبي على المرشح

- يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربعة لجان، وهي لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب ولجنة أمراض باطنة وقلب ولجنة الجراحة ولجنة الرمد.

وعقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح لنتيجة النهائية سواء كان لائقاً أو غير لائق على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.

- يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات والتي تكون مغايرة في تشكيلها لنظر تظلمه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.

تقرير طبي بنتيجة الكشف على المرشح

- تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح يتضمن بيان إذا ما كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

- يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة وبصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارية العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.