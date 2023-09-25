شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية.. والفئات المحرومة

نص قانون الانتخابات الرئاسية على شروط التصويت في الانتخابات، وذلك على حسب ما جاء في المادة الأولى من القانون والتي توضح من له حق الانتخاب والاقتراع.

ونوضح في السطور التالية، شروط التصويت في الانتخابات الرئاسية والتي جاءت كالآتي:

1- يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ18 عامًا أن يشارك في التصويت في الانتخابات.

2- أن يكون المواطن متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون مدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

وأعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

كما أن هناك فئات محرومة من التصويت في الانتخابات الرئاسية وهم:

1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

3- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

4- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

5- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

6- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

7- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

8- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

9- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.