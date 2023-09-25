«مستقبل وطن»: الهيئة الوطنية تبذل جهودا مشرفة في ملف الانتخابات الرئاسية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودا مشرفة في ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تقوم بخطوات محسوبة وفقا للدستور والقانون الذي ضمن لها الاستقلالية وهو ما يعني مزيدا من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وكانت الهيئة على قدر الحدث وعند حسن ظن الجميع الذي أشاد بجهودها.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة خلال المؤتمر الصحفي اليوم، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية حقيقة لخطوة مهمة واستحقاق دستوري، متابعا: «وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام الماضية بشرح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة وإعلان الجدول الزمني»، مؤكدا أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية سيكون في مواعيده الدستورية.

وأشار «عبد اللطيف» إلى أن الهيئة أعلنت استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاق الانتخابي، ودعوتها الإيجابية لكافة المواطنين بممارسة حقهم في عمليتى الترشح والانتخاب، وأن الهيئة على مسافة واحدة من كل أطياف العمل السياسي المصرى وهذا يعني مزيدا من الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية المقبلة، إذ تشدد الهيئة على عدم السماح باستخدام الوسائل الإعلامية واستطلاعات الرأي في غير موضعها بالانتخابات الرئاسية، والنقد الموضوعي مسموح به في الانتخابات الرئاسية، ولكن التشكيك في نزاهة العملية غير مسموح به.

تحقيق رؤية مصر 2023

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة لاستكمال تحقيق رؤية مصر 2030 وما جرى من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر خلال الفترة الماضية، متابعا: «وبالتالي يتعين على الجميع النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة».