جدول الانتخابات الرئاسية كاملا.. تبدأ أول ديسمبر للمصريين بالخارج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة في بيان لها، مواعيد بدء الاقتراع في الداخل والخارج، إذ تبدأ في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 9 مساءً أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (10 و11 و12) ديسمبر 2023، بينما في الخارج تكون في أيام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3) من ديسمبر المقبل.

جدول الانتخابات الرئاسية المقبلة كاملاً

وحول خارطة الانتخابات الرئاسية المقبلة أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التالي:

- اختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وآخر موعد لسحب طلبات الترشح يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.

- إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023.

- بدء الحملة الانتخابية يوم الخميس الموافق 9 نومفبر 2023.

- آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 وهي 15 يوما قبل يوم الاقتراع.

- نشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 29 نومفبر 2023 أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

- انتخاب المصريين في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً أيام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3) من شهر ديسمبر.

- توقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الداخل، اعتبارا من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 أي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

مواعيد الانتخابات بالداخل

- الانتخاب بالداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 9 مساءً أيام الأحد والاثنين والثلاثاء (10 و11 و12) ديسمبر 2023.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

- تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس الموافق 14 من شهر ديسمبر 2023.

- البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة يومي الجمعة والسبت (15 و16) من شهر ديسمبر 2023.

- إعلان النتجية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم الإثنني الموافق 18 من شهر ديسمبر.

- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر 2023.

- تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم الثلاثاء والأربعاء (19 و20 ديسمبر 2023 أي خلال 48 ساعة.

- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر من يوم الخميس إلى السبت (21 و30 من شهر ديسمبر 2023) أي خلال عشرة أيام؟.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم الخميس الموافق 4 يناير 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراص بالتوقيت المحلي لكل دولة.

مواعيد انتخابات الإعادة

- انتخاب الإعادة في الخارج بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد(5 و6 و7) من شهر يناير 2024.

- توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل يوم الأحد الموافق 7 يناير الساعة الثانية عشر ظهرا.

- انتخاب الإعادة في الداخل بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (8 و9 و10) من شهر يناير 2024.

- انتهاء عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير 2024.

- تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.

- البت في الطعون المقدمة في قرارت اللجان العامة السبت والأحد (13 و14) يناير 2024.

- إعلان نتيجة الانتخابات النهئاية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.