مستشفى العجمي التخصصي تحتفل بالصيادلة في يومهم العالمي

قال الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إدارة المستشفى اليوم، احتفلت باليوم العالمي للصيادلة، وجرى تكريم الصيادلة بالمستشفى كونهم مثال للجد والاجتهاد في أداء واجبهم تجاه المرضى وحرصهم على صحة المريض وتوضيح الاستعمال الأمثل للدواء من أجل الاستفادة القصوى، وتوفير بروتوكولات العلاج و البدائل المناسبة، حيث إن الصيادلة المتميزين إحدى أساسيات نجاح صرحنا الطبي الكبير.

اليوم العالمي للصيادلة

وأضاف «الحصاوي»، أن الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة، جاء كفرصة جيدة لتقديم الشكر والعرفان لصيادلة مستشفى العجمي التخصصي الذين يبذلون قصارى جهدهم طوال الوقت لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، ومتابعة البروتوكولات الدوائية وتقديم البدائل المناسبة لكل مريض و والتعامل مع المرضى بأسلوب جديد حيث لا توجد أي شكاوى من المواطنين من الصيدلية.

مستشفى العجمي التخصصي تستقبل مئات الحالات

وأوضح الدكتور صلاح الحصاوي أن مستشفى العجمي التخصصي تستقبل مئات الحالات يوميات في جميع التخصصات الطبية، وتخدم أكثر من 3 ملايين مواطن غرب الإسكندرية، وتعد هي المستشفى الحكومي الوحيدة ابتداءً من منطقة القباري وصولاً لنهاية الساحل الشمالي، وتقدم كل أنواع الخدمات سواء علاج على نفقة الدولة، أو على نفقة التأمين الصحي أو العلاج بالأجر وتعمل على مدار الـ 24 ساعة في خدمة المواطنين.