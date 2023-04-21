طوارئ في مستشفيات الإسكندرية لمواجهة أي أزمات صحية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات محافظة الإسكندرية تحسباً لأي طوارئ قد تحدث من آثار إقبال المواطنين على أكل الأسماك المملحة فسيخ ورنجة وسردين وملوحة إلى جانب مخبوزات عيد الفطر المبارك كعك وبسكويت وبيتى فور وغريبة، وذلك لمزامنة عيد الفطر المبارك مع احتفالات شم النسيم مما قد يحدث مضاعفات صحية لدى المواطنين.

المستشفيات مستعدة

الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية قالت لـ«الوطن» إن جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أزمات صحية تحدث للمواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وخاصة أن المواطنين خرجوا من الصيام وسيقبلون على أكل الفسيخ والأسماك المملحة بأنواعها بشراهة وكذلك الإقبال على أكل الكعك والبسكويت مما قد يسبب وعكات صحية طارئة

مستشفى العجمي مستعدة

قال الدكتور صلاح الحصاوي مدير عام مستشفى العجمي بالإسكندرية لـ«الوطن»، انه نظراً لأن مستشفى العجمي تخدم قطاع عريض من المواطنين ومساحة كبيرة جري إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى والاستعداد لأي أعداد قد تصل المستشفى وتم تجهيز طواقم طبية في كل التخصصات الطبية وأطباء الطوارئ علما بأن معظم الحالات فى تلك المناسبات تشكو من المعدة وآلام البطن نتيجة عدم انتظام مواعيد الطعام وما يحتويه الفسيخ والرنجة من أملاح عالية.

مستشفى الجمهورية العام

فيما أكد الدكتور أحمد إبراهيم مدير عام مستشفى الجمهورية أن المستشفى جاهز على مدار اليوم لاستقبال أى حالات ترد المستشفى ومعظم الحالات تشكو من آلام مفاجئة بالمعدة بسبب ما يفعله المواطنون من إقبال على الكعك والبسكويت صباحاً ثم الإقبال على الفسيخ والرنجة والملوحة ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على المعدة ومعظم الشكاوى تنحصر فى الإسهال والتلبك المعوي وننصح المواطنين بالتقليل من هذا العادات الغذائية غير الصحيحة وخاصة انهم كانوا صائمون ومفاجئة المعدة بهذه الأكلات لابد أن يكون له تأثير سلبي.

مرضى القلب يحترسون

وأوضح الدكتور محمود دربالة استشاري أمراض القلب والشرايين أن مرضى القلب عليهم الحرص والحذر أثناء أكل أكلات العيد الشهيرة وخاصة الكعك والبسكويت لأنها ترفع نسبة الدهون في الجسم فتؤثر تأثير سلبي على عضلة القلب وقد تسبب انسداد فى الشرايين، كما عليهم الحذر من الإقبال على أكل الأسماك المملحة بكل أنواعها لأنها ترفع ضغط الدم وتؤثر على أداء عضلة القلب مما يسبب خطرا على حياة مرضى القلب.