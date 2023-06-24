استعدادات مستشفيات الإسكندرية لعيد الأضحى المبارك.. طوارئ وإسعافات

استعدت مستشفيات غرب الإسكندرية لعيد الأضحى بتكثيف التواجد الطبي خلال إجازة العيد في أقسام المستشفيات المختلفة لمواجهة أي أزمات قد تحدث خلال العيد، وجرى تجهيز أقسام الطوارئ والإسعافات لاستقبال أي عدد من الحالات سواء حوادث أو إفراط في أكل اللحوم وأهم مستشفيات غرب الإسكندرية هي مستشفى الجمهورية العام ومستشفى العجمي التخصصي.

العجمي التخصصي متأهبة

قال الدكتور صلاح الحصاوي، مدير عام مستشفى العجمي التخصصي لـ«الوطن» إن المستشفى في كامل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك برغم جاهزيتها على مدار الساعة لأي حوادث أو طوارئ ولكن الأعياد لها استعدادات خاصة نظراً للازدحام بالشوارع مما قد يتسبب في احتمالية زيادة نسبة حدوث حوادث طرق وجرى تجهيز قسم الطوارئ وتواجد أطباء متخصصين من عدة أقسام لمواجهة أي طوارئ قد تحدث علما بأن المستشفى بها 263 سريرا إلى جانب 20 سريرا عناية عامة.

مستشفى الجمهورية العام

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم مدير عام مستشفى الجمهورية العام لـ«الوطن»، أن المستشفى مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال عيد الأضحى وجميع الأقسام لأي طوارئ وخاصة أقسام العظام والجراحة والباطن ومستعدين لإسعاف المفرطين في أكل اللحوم ولابد من الالتزامات بالتعليمات الصحية للحفاظ على أنفسهم فالدهون الزائدة عن اللازم تؤثر على مرضى القلب وترفع نسبة الكوليسترول في الدم مما يضر بصحة الإنسان والمستشفى جاهزة لأي طوارئ قد تحدث.