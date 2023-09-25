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في تجربة جديدة.. كنزة مرسلي تُقدم عملا غنائيا باللهجة الخليجية

كتب:

محمود الرفاعي
06:25 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
كنزة مرسلي

كنزة مرسلي

تُقدم الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، في قادم المواعيد عملا غنائيا باللهجة الخليجية بعنوان «دو ري مي»، في أولى تجاربها الغنائية باللهجة الخليجية.

موعد تصوير فيديو كليب كنزة مرسلي

ومن المُقرر تصوير أغنية «دو ري مي» على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد الذي يعمل على إعداد الستوري بورد.

وتحمل أغنية «دو ري مي» كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحي وتوزيع إسلام الحسن وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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