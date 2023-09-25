نتائج مباريات الدور الثاني بدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، على 3 ملاعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج لقاءات المجموعة الثانية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الثانية اليوم، أسفرت عن فوز شباس الشهداء على لاصيفر بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وفوز المنشأة الكبرى على شباس عمير بهدفين مقابل لا شئ، وفوز شباس الملح على ميت الديبة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، كما تشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ غداً الثلاثاء منافسات المجموعة الثالثة وتضم فرق «الروضة، ومسير، ومنشأة عباس، وروينة، ونشرت، ودمرو».

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، غداً الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر ولقاءات المجموعة الثالثة في تمام الساعة الثالثة عصراً، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية، ومراقب مباراة بملعب شباس الشهداء، وعبده شبانة، مراقب مباراة بملعب مدينة قلين، والدكتور فوزي حسيب، مراقب مباراة بملعب شباس عمير.