انطلاق معرض «بزنس يا شباب» لتمويل المشروعات الصغيرة نهاية سبتمبر

ينطلق معرض «بزنس يا شباب»، في الفترة من 28 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 4 أكتوبر، برعاية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات اليدوية والحرفية.

المنتجات التي يتيحها معرض «بزنس يا شباب»

وذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أبرز المنتجات المقرر طرحها بالمعرض، وأهمها:

- سجاد.

- منسوجات.

- خشبيات.

- نحاسيات.

- فخار.

- مكرميات.

- شموع.

بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة، ومنها المنتجات المصنوعة من «الجلود، الجوبلان، الكروشيه، النحاس، العرجون، الخزف، الرمل، الخوص، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف».

وقالت الوزارة: «كل منتجات الصناعات دي وأكثر هتكون موجودة في المعرض، وهي مصنوعة بأيادي شباب مراكز الشباب في استاد القاهرة الدولي».

موعد إقامة معرض «بزنس يا شباب»

ومن المقرر أن يقام معرض «بزنس يا شباب» من يوم 28 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، ويمكن دخوله من بوابة آل رشدان، وستشارك فيه نحو 15 شركة؛ لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف إحياء الحرف التراثية واليدوية، والعمل على فتح منافذ لتسويقها، بالإضافة إلى دعم الشباب.