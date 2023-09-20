وزارة الشباب والرياضة تطلق تدريبا للتأهيل الوظيفي بالمنيا.. طور نفسك

تحتاج أي وظيفة إلى العديد من المهارات التقنية والوظيفية، التي يفتقر إليها الكثير من المتقدمين، ولذا أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة برنامجًا تدريبيًا على مدار ثلاثة أيام تحت مسمى «طور نفسك»، بهدف توفير تدريبات مخصصة في مجال التوظيف لأبناء محافظة المنيا.

جاء ذلك على هامش ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة باستاد المنيا لشركات القطاع الخاص، وعن طريق مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

تفاصيل تدريب طور نفسك

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر منشورها في فيسبوك، أنه سيتم توفير تدريبات متخصصة لأبناء محافظة المنيا بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا على مدار ثلاثة ايام، كالتالي:

- اليوم الأول: الموافق 26 سبتمبر 2023، سيتم تخصيصه في الشأن التكنولوجي، إذ ستتمكن من خلال اليوم الأول من تدريب التكنولوجي من معرفة أهم البرامج والتطبيقات الهامة والمفيدة والتي ستحتاج إليها فى حياتك الوظيفية، والتي سوف تخدمك فى مجالك الوظيفي وتستطيع من خلالها احتراف مجالات كثيرة من مجالات الحياة.

- اليوم الثاني: 27 سبتمبر 2023، ستتعرف فيه كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابله شخصية ناجحة للعمل.

- اليوم الثالث: 28 سبتمبر 2023، ستتمكن من معرفة طرق التسويق الشخصي ومهارات العرض.

طرق الاشتراك في التدريب

أتاحت الوزار رابط للاشتراك في البرنامج التدريبي، عن طريق تسجيل البيانات في داخل النموذج من هنــــا.