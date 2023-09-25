ختام فعاليات معرض الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية في أجا بالدقهلية

اُختتمت فعاليات معرض الحرف والمنتجات اليدوية التراثية، والذي نظمه مركز شباب السبخا، التابع لإدارة شباب أجا بمحافظة الدقهلية.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، إذ حرصوا على شراء المنتجات اليدوية التراثية التي عرضها الشباب المشاركين في المعرض، وضم المعرض بين معروضاته مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية التراثية، مثل المنسوجات اليدوية والتطريز، والمنتجات الزجاجية، وحرف الأحجار، والفخار والخزف والسيراميك، والمشغولات الخشبية، والسجاد والكليم اليدوى، وصناعات المجوهرات والحلي، وصناعه الشمع، والصناعات المعدنية.

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية إلى أن المعرض ساهم في تسويق منتجات الشباب وزيادة دخولهم، وخلق لهم اسواق جديدة يتم من خلالها عرض منتجاتهم من خلال مراكز الشباب.

وأشار علي عبد الرحمن، مدير إدارة شباب أجا، إلى سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض، مؤكدًا أن الهدف من تنظيمه هو مساعدة الشباب على عرض منتجاتهم وتسويقها بشكل مباشر، دون الحاجة إلى الاعتماد على التجار، وبما يحقق ويعزز من قيمة مراكز الشباب بحيث أصبحت مراكز خدمة مجتمعية تساهم في بناء وتأهيل الكوادر البشرية.

احياء التراث المصري

وأضاف، أن المعرض يساهم أيضًا في إحياء التراث المصري من خلال عرض المنتجات اليدوية التقليدية.

يُذكر أن مركز شباب السبخا التابع لإدارة شباب أجا، ينظم العديد من الفعاليات والبرامج الشبابية، بهدف دعم النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية وتنمية مهاراتهم، وقدراتهم الإبداعية.