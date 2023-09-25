المتحف المصري بالتحرير ينظم ورشة عمل للأطفال عن الفخار في مصر القديمة

نظم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير، برنامج تعليمي للأطفال بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، اليوم، وذكر المتحف في بيان صحفى اليوم، أنّ البرنامج التعليمى بدأ بورشة عمل فنية للأطفال عن الفخار في مصر القديمة بمتحف الطفل، فضلا عن ورشة تعليمية بالقسم التعليمي بالمتحف تبعها جولة في المتحف المصري.

باسيلى في المتحف المصري

وفي إطار سياسة الترويج للمتاحف المصرية وما تحتويه من مقتنيات أثرية تعبر عن تاريخ وحضارة مصر، وتعاون المتاحف المصرية مع المؤسسات المختلفة، أٌفتتح بالمتحف المصري المعرض المؤقت للصور الفوتوغرافية «باسيلى فى المتحف المصري» أمس.

وأكد المتحف المصرى بالتحرير، أنّ المتحف الذي أفتتحه كل من الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري، وأشرف القاضي مدير عام متحف الإسكندرية القومي، والدكتورعلاء الباشا مدير نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لبعض من مقتنيات متحف الإسكندرية القومي والتي قام بتصويرها مجموعة من فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، كنتاج ورشة عمل استمرت لمدة شهر بمتحف الإسكندرية القومي.

إقامة معرض تصوير بمتحف الإسكندرية لبعض مقتنيات متحف التحرير

وأشار المتحف المصرى بالتحرير إلى أن الشهور المقبلة ستشهد إقامة معرضا تصويريا ٱخر بمتحف الإسكندرية القومي لبعض مقتنيات المتحف المصري وذلك في إطار التعاون المشترك بين متحف الإسكندرية القومي والمتحف المصري ونادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي.